Стало известно, кто теперь отвечает за контейнерные площадки в Подмосковье

В Московской области вступили в силу важные изменения, касающиеся обращения с бытовыми отходами. Главное нововведение затрагивает вопрос ответственности за мусорные площадки, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Согласно новым правилам, ответственность за содержание контейнерных площадок переходит от местных властей непосредственно к владельцам этих территорий. Жители многоквартирных домов и собственники домов в коттеджных поселках теперь сами должны следить за состоянием мест сбора отходов.

В список обязанностей владельцев входит не только установка контейнеров на площадках, но и их своевременный ремонт, информационное оснащение, а также поддержание чистоты в соответствии с санитарными требованиями и экологическими нормами.

Таким образом, забота о местах сбора мусора становится прямой ответственностью самих жителей Подмосковья.

К 2030 году в России полностью внедрят унифицированную цветовую маркировку мусорных контейнеров. Согласно новой системе, для различных типов отходов будут предназначены контейнеры определенных цветов: серые — для смешанного мусора, синие — для однородных отходов, оранжевые — для металла, пластика и резины, зеленые — для стекла, а коричневые — для пищевых отходов.

Помимо этого, обновлен порядок заключения договоров с региональными операторами по вывозу мусора. В многоквартирных домах и садовых товариществах договоры теперь заключаются через управляющие компании или юридические лица. В остальных случаях ответственность ложится на владельцев или арендаторов помещений при наличии соответствующего договора аренды.

Также теперь можно заключить договор на вывоз мусора через интернет. За неправильную сортировку отходов грозит наказание. Контейнеры для вторичного сырья размещаются на специальных площадках. Установка таких контейнеров в обычных местах требует согласования с оператором.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.

