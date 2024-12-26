Стало известно, как работает Энергосбыт в новых регионах России

В течение более одного года на территории новых регионов России работают гарантирующие поставщики электроэнергии в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. За это время они продемонстрировали, как быстро и эффективно изменить подход к взаимодействию с клиентами, сделать услуги более доступными, а офисы — комфортными для каждого потребителя, сообщает RuNews24.ru .

Сейчас более 260 тысяч пользователей используют мобильное приложение «Мой Энергосбыт», а количество подписчиков электронной квитанции уже превысило 400 тысяч. Жители различных регионов уже оценили все достоинства приложения, позволяющего решить множество вопросов удаленно и избежать лишних визитов в офис. Пользователи получают уведомления о сроках подачи показаний и оплате, причем оплата услуг через «Мой Энергосбыт» происходит без дополнительных затрат. В приложении возможно подключить несколько лицевых счетов и оставить запрос к гарантированному поставщику.

Для тех, кто предпочитает личные встречи, открыто 89 многофункциональных центров обслуживания. Компания активно модернизирует свои офисы в новых регионах России, открыв обновленные центры в Мелитополе, Скадовске, Донецке и Луганске в октябре. Новые офисы соответствуют современным стандартам, имеют клиентские зоны, оснащены новым оборудованием и предлагают удобства для клиентов с детьми.

Каждый новый центр — это шаг к улучшению сервиса. Энергосбыт нацелен на создание комфортных условий для клиентов и укрепление их доверия. В марте 2024 года началась инициатива по озеленению, а акция «В отпуск с Энергосбыт» собрала почти тысячу участников — она продлится до конца года.

С запуском нового личного кабинета для юридических лиц в 2025 году компания планирует также улучшить свои услуги для бизнеса.