Стало известно, как проходит благоустройство дворов в Подмосковье

В рамках рабочего визита заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич оценил ход работ по благоустройству дворов, пешеходных коммуникаций и ямочному ремонту большими картами сразу в 2 муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По итогам выезда приняли ряд решений по оптимизации работы. В «отстающих» муниципалитетах, конечно, ключевая задача — усилить контроль за соблюдением сроков, улучшить распределение ресурсов и повысить качество взаимодействия с подрядчиками. В случае, если они нарушают требования или допускают брак, применяются штрафные санкции вплоть до замены исполнителя. На текущий момент в регионе уже завершены работы по благоустройству 379 пешеходных коммуникаций и 232 дворов», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Коломна

Делегация ведомства осмотрела дворовые территории по 9 адресам — подрядчику даны замечания. Всего в рамках программ по благоустройству запланированы — 18 дворов, 8 «народных» троп и порядка 25 тыс. кв. метров ямочного ремонта.

Домодедово

В ходе визита Всеволод Волосевич поручил подрядчику увеличить темпы работ — вывести на объект дополнительные бригады и технику. Также до выполнения плана рекомендовано вести деятельность параллельно минимум на 6 адресах.

Как осуществляется контроль за качеством и сроками выполнения работ?

За каждым объектом закреплены ответственные представители администрации и подрядных организаций;

ход работ на каждом этапе фиксируется в специализированной системе с помощью фото и видео;

администрации используют систему независимого мониторинга — привлекают специализированные организации для оценки качества материалов.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.