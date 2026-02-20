сегодня в 14:21

Стало известно, как будут работать офисы МосОблЕИРЦ 22 и 23 февраля

В МосОблЕИРЦ рассказали о режиме работы в предстоящие праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба центра.

В пятницу, 21 февраля, подавляющее большинство клиентских офисов организации будет вести прием посетителей в обычном режиме.

Суббота и воскресенье, 22 и 23 февраля, станут выходными — все офисы будут закрыты.

В понедельник, 24 февраля, часть офисов МосОблЕИРЦ также работать не будет. Уточнить актуальный график работы каждого конкретного офиса в период с 21 по 24 февраля можно по ссылке.

В праздничные и будние дни вопросы по коммунальным расчётам можно решить через личный кабинет МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444-01-00.

Личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают ежедневно с 6:00 до 23:00.

Начиная со вторника, 25 февраля, все клиентские офисы компании вернутся к привычному графику работы.