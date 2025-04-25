Стали известны подробности модернизации системы ЖКХ в Солнечногорске

В Мособлдуме состоялась Открытая трибуна на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области».На нейглава городского округа Солнечногорск Константин Михальков рассказал о модернизации системы ЖКХ в округе, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

В Солнечногорске уже в 2021 году было реализовано одно из первых концессионных соглашений в Московской области. К проекту присоединился партнер — «Газпром теплоэнерго». 2022 год стал подготовительным периодом, а 2023–2024 годы — началом инвестиционной программы.

Первая важная точка — котельная «Выстрел». Еще в феврале 2024 года она относилась к собственности Министерства обороны. Эта котельная обеспечивает теплом около 9 тыс. человек, 7 социальных объектов и 47 многоквартирных домов. Ей более 50 лет, и ее нормативный срок эксплуатации давно истек. Губернатор дал поручение в 2024 году передать котельную в муниципальную собственность, чтобы к началу отопительного периода 2024–2025 годов провести ее полную реконструкцию.

Котельную «Выстрел» требовалось обновить полностью — оставить только стены, заменить все технологическое оборудование и изменить схему ее работы. Соответственно, тепловые сети также пришлось адаптировать под новый режим — это 38,8 километров сетей разного диаметра.

Эта сложная задача была выполнена. На котельной заменили все четыре котла, полностью обновили внутреннюю развязку, станцию химводоподготовки и насосное оборудование. Из старого остались только стены.

«Благодарен жителям, которые терпели неудобства весь летний период. Масштаб работ в микрорайоне „Выстрел“ трудно с чем-то сравнить — не осталось ни одной целой дороги, ни одного не перекопанного пешеходного перехода. Однако главную задачу мы выполнили. Это позволило завершить все работы до начала отопительного сезона. Сегодня эту тревожную точку на тепловой карте Московской области мы совместными усилиями устранили», — отметил глава.

Следующая точка — котельная в Менделеево, здесь также отмечалась крайняя изношенность сетей. Эти обстоятельства вынудили уже в 2023 году приступить к масштабной модернизации.

В 2023 году был заменен первый участок сетей, что позволило провести отопительные периоды 2023–2024 и 2024–2025 годов значительно спокойнее. При этом сама котельная, эксплуатирующаяся более 50 лет, требует полного обновления.

«Мы включились в государственную программу, и сейчас надежный партнер уже приступил к проектированию новой блочно-модульной котельной. Однако этот процесс требует времени, поэтому необходимо поддерживать работоспособность старой котельной. Благодаря включению в госпрограмму нам удалось заменить все теплообменники, провести капитальный ремонт двух котлов, а также полностью обновить систему автоматики на котельной. Это значительно стабилизировало работу в текущем отопительном сезоне», — рассказал Константин Михальков.

В 2025 году планируется завершить капитальный ремонт сетей водоснабжения, чтобы новая котельная, ввод которой намечен на конец 2025 года, сразу работала на обновленной инфраструктуре.

Также в рамках государственной программы ведутся работы на трех других объектах:

Котельная «Голубое» (охват — более 7 тыс. человек). В этом году подрядчик полностью заменит котловое оборудование, создаст необходимый резерв и обеспечит бесперебойную работу. Котельная «Лыткино» (обслуживает около 400 человек). Эта угольная котельная, переданная от Минобороны, также полностью выработала ресурс. Здесь заменили все котловое оборудование, трубную развязку, насосы и станцию химводоподготовки, оставив лишь стены здания. Главное достижение — возможность подачи горячей воды в 8 многоквартирных домов, в которых ранее были проблемы. Котельная «Стеклозаводская»(охват — около 300 человек). Работы здесь продолжаются: в этом году будут завершены ремонт здания, монтаж станции химводоподготовки, насосного оборудования и нового котла.

Отдельного внимания заслуживает котельная в Миронцево. Включенная в программу обновления в прошлом году, она также была передана из структур Министерства обороны в 2021 году и имеет крайнюю степень износа. При подготовке к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов здесь полностью заменили автоматику и практически все насосное оборудование. В текущем межотопительном сезоне планируется завершить работы, включая замену котлов.

В 2024 году здесь оперативно разместили четыре передвижные блочно-модульные котельные в качестве резерва. Они помогали догревать теплоноситель в критических ситуациях.

Планы по модернизации продолжаются как в рамках концессии, так и по государственным программам. «Сейчас мы переходим ко второму этапу — обновлению систем водоснабжения и водоотведения. В рамках концессионного соглашения в этом году завершатся работы по модернизации блочно-модульной котельной в Поварово (охват — около 4 тыс. человек). Уже в предстоящем отопительном сезоне жители ощутят повышение качества и надежности теплоснабжения».

«Благодаря поддержке губернатора мы были включены в дополнительную программу ремонтов „Газпром теплоэнерго“. В 2024–2025 годах она затронет 30 котельных».

В сфере водоснабжения в этом году завершаются масштабные работы на главном водозаборном узле — ВЗУ в Рекино-Кресты. Этот объект обеспечивает 30 тысяч человек, 8 социальных учреждений и 15 многоквартирных домов. Физический объем работ уже выполнен, сейчас ведется подключение систем к новой станции. Окончательное завершение работ планируется во втором квартале.

На сетях в мкр. ЦМИС износ превышал 90%, а потери были выше нормы. В рамках контракта уже заменен участок длиной 1,5 км, а в этом году запланирована замена еще 3 км сетей в плановом порядке. Это решит проблемы с давлением в системе для более чем 3 тыс. жителей.

Что касается водоотведения, ключевой объект — очистные сооружения в Осипово. Благодаря включению в федеральную программу, в октябре завершится их масштабная модернизация. Производительность объекта — 27 тысяч кубометров в сутки при нагрузке более 40 тысяч абонентов. Темпы работ достигли 5% в месяц, рисков по срокам не прогнозируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.