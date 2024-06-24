сегодня в 15:56

Стали известны округа Подмосковья с самым большим числом жалоб на электроснабжение

В Подмосковье проводят мероприятия по повышению надежности электроснабжения. Особое внимание уделяют городским округам с наибольшим числом жалоб на качество электроснабжения, сообщила пресс-службаАО «Мособлэнерго».

Лидерами по числу жалоб в период с 1 января по 21 июня текущего года оказались:

Чехов — 1180 жалоб;

Солнечногорск — 803 жалобы;

Раменский — 732 жалобы;

Подольск — 693 жалобы;

Ступино — 455 жалоб;

Домодедово — 321 жалоба;

Красногорск — 257 жалоб;

Одинцово - 257 жалоб;

Павловский Посад — 245 жалоб;

Наро-Фоминск -245 жалоб.

В этих городских округах жалобы чаще всего возникают из-за аварийной перегрузки ЛЭП 35 кВ и 110 кВ, низких уровней напряжения в сети 6-35 кВ в периоды максимальных нагрузок и низкой пропускной способности головных участков фидеров.

Для повышения надежности электроснабжения проводят мероприятия в рамках ремонтной и инвестиционной программ.

Ремонтная программа выполнена на 30%. Она подразумевает ремонт и модернизацию ТП, РП и ПС, замены проводов и опор воздушных линий электропередачи, замену проводов кабельных линий и расчистку трасс воздушных линий электропередачи.

Инвестиционную программы выполнили уже на 23%. Мероприятия программы предполагают установку реклоузеров, замену головных участков кабельных линий, установку дугогасящих реакторов, реконструкцию и строительство ЛЭП 0,4, 6 и 10 кВ, резервирование и кольцевание сети, замену провода на СИП, реконструкцию и строительство ТП и РП 0,4/10 кВ, а также реконструкцию кабельных линий 0,4 — 20 кВ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.