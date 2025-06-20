Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 20:17

Стали известны муниципалитеты Подмосковья, где экомобиль остановится на выходных

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах. Стало известно, где спецтранспорт сделает остановки 21 и 22 июня, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, в субботу, 21 июня остановки будут по адресам:

г. Коломна, адрес: ул. Уманская, 3 л (55.102302, 38.767551);

г. Мытищи, адрес: ул. Лунчанского, парковка перед ТЦ «Перловский»;

г. о. Серпухов, адрес: Московское шоссе, дом № 55, парковка перед ТЦ «Б-Класс»;

г. Химки, адрес: ул. Ленинградская дома № 9, 16.

В воскресенье, 22 июня, экомобиль остановится по адресам:

г. о. Балашиха, адрес: ул. Объединения, д. 4;

Ленинский округ, адрес: г. Видное, Солнечный, д. 10, ТЦ «Курс» (парковка);

г. о. Красногорск, адрес: г. Красногорск, микрорайон Опалиха, площадь разворотного круга на 28+340 км Волоколамского шоссе, около ТЦ (55.839762, 37.252419);

г. о. Люберцы, адрес: п. Малаховка, Быковское шоссе, 62.

Время работы экомобиля с 12:00 до 18:00.

Жители Подмосковья могут сдавать пластик на переработку и получать бонусы от ВкусВилл.

Какие виды вторсырья можно сдать — информация по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.