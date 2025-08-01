Стали известны муниципалитеты Подмосковья, где экомобиль остановится на выходных
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах. Стало известно, где спецтранспорт сделает остановки в эти выходные, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Так, 2 августа, остановки будут по адресам:
- Мытищи, адрес: б-р Ветеранов, с. 2, парковка перед фермерским рынком «Экобазар»;
- Химки, адрес: ул. Машинцева вблизи д. 9, площадка «Мегабак»;
- Серпухов, адрес: ул. Советская, д. 90, МАУК ДК «Россия»;
- Видное, адрес: ул. Березовая, д. 1, стр. 8, ТЦ «Красный камень», парковка.
3 августа:
- Красногорск, адрес: Волоколамское шоссе, 32-й километр, поселок городского типа Нахабино (координаты: 55.848768, 37.188105);
- Балашиха, адрес: парк Пехорка (координаты: 55.799583,37.938926);
- Люберцы, адрес: пгт. Томилино, ул. Кольцова (координаты: 55.656108,37.953175);
- Коломна, адрес: вблизи кинотеатра «Русь» (координаты: 55.063585,38.747524).
Со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.