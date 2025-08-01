Стали известны муниципалитеты Подмосковья, где экомобиль остановится на выходных

ЖКХ

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Каждые выходные экомобиль отправляется в путь по Московской области, останавливаясь в разных городских округах. Стало известно, где спецтранспорт сделает остановки в эти выходные, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, 2 августа, остановки будут по адресам:

  • Мытищи, адрес: б-р Ветеранов, с. 2, парковка перед фермерским рынком «Экобазар»;
  • Химки, адрес: ул. Машинцева вблизи д. 9, площадка «Мегабак»;
  • Серпухов, адрес: ул. Советская, д. 90, МАУК ДК «Россия»;
  • Видное, адрес: ул. Березовая, д. 1, стр. 8, ТЦ «Красный камень», парковка.

3 августа:

  • Красногорск, адрес: Волоколамское шоссе, 32-й километр, поселок городского типа Нахабино (координаты: 55.848768, 37.188105);
  • Балашиха, адрес: парк Пехорка (координаты: 55.799583,37.938926);
  • Люберцы, адрес: пгт. Томилино, ул. Кольцова (координаты: 55.656108,37.953175);
  • Коломна, адрес: вблизи кинотеатра «Русь» (координаты: 55.063585,38.747524).

Со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.