Стали известны итоги работы управляющих организаций Подмосковья за день

Управляющие организации Московской области продолжают регулярную работу по содержанию общедомового имущества и текущему ремонту в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, силами сотрудников коммунальной сферы в городском округе Пушкино были отрегулированы плохо работающие дверные доводчики по адресам: улица Хлебозаводская дом № 12к1, дом № 28к3, 28к4. Также выполнен ремонт локального участка стен квартирного холла дома № 12к5 по той же улице. А на улице Трудовой установлен резиновый пандус у дома № 22.

В городском округе Воскресенск проведены работы по установке адресной таблички по адресу: д. Степанщино, ул. ДРП-5, д. 2, в также приведена в надлежащее состояние контейнерная площадка вблизи дома № 12 по улице Победы.

На территории Красногорска произведена замена ламп в подъезде дома № 16 по улице Успенской. На улице Вокзальной в доме № 13/1 выполнен ремонт насосной станции. По этой же улице в доме № 29 произведена замена вводного крана.

В Люберцах на улицах Коммунистической, Попова, Шоссейной, Авиаторов, Урицкого и Льва Толстого произвели работы по подбору отходов на контейнерных площадках. Также выполнена дератизация территории КП по улице 3-Почтовое отделения у дома № 16.

В случае если у жителей возникают какие-либо вопросы или проблемы в части содержания общедомового имущества или придомовой территории, об этом следует сообщать с свою управляющую организацию. Специалисты обязаны вам помочь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.