Стал известен список городов Подмосковья, где проверят ход капремонта

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта проведут серию выездных проверок в различных городах Московской области. Они проверят ход ремонтных работ, встретятся с жителями и местной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Расписание посещений:

Понедельник:

г. о. Подольск (мкр. Климовск);

Черноголовка;

Люберцы;

Щелково;

Раменское;

Дзержинский;

Краснознаменск;

Одинцово;

Балашиха;

Луховицы;

Зарайск;

Красногорск;

Вторник:

Чехов;

Электросталь;

Пушкино;

Руза;

Мытищи;

Можайск;

Дзержинский;

Котельники;

Ленинский;

Балашиха;

Красногорск;

Коломна;

Химки;

Одинцово.

Среда:

Серпухов;

Сергиев Посад;

Люберцы;

Одинцово;

Наро-Фоминск;

Раменское;

Жуковский;

Кашира;

Реутов;

Ступино;

Дубна;

Солнечногорск

Королев.

Четверг:

Ногинск;

Электросталь;

Власиха;

Раменское;

Домодедово;

Люберцы.

Пятница:

Подольск;

Королев;

Щелково;

Молодежный;

Одинцово;

Раменское;

Жуковский;

Балашиха;

Серебряные Пруды;

Восход;

Истра;

Лобня.

Жители могут узнать контактные данные ответственных руководителей проектов на информационных стендах у себя дома или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».

Если в вашем доме проводится капитальный ремонт и вы хотите проверить его качество, нужно оставить свои контактные данные в комментариях под этим сообщением на сайте. Представители фонда свяжутся с вами для проверки состояния объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.