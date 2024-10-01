Стал известен список городов Подмосковья, где проверят ход капремонта
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта проведут серию выездных проверок в различных городах Московской области. Они проверят ход ремонтных работ, встретятся с жителями и местной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Расписание посещений:
Понедельник:
- г. о. Подольск (мкр. Климовск);
- Черноголовка;
- Люберцы;
- Щелково;
- Раменское;
- Дзержинский;
- Краснознаменск;
- Одинцово;
- Балашиха;
- Луховицы;
- Зарайск;
- Красногорск;
Вторник:
- Чехов;
- Электросталь;
- Пушкино;
- Руза;
- Мытищи;
- Можайск;
- Дзержинский;
- Котельники;
- Ленинский;
- Балашиха;
- Красногорск;
- Коломна;
- Химки;
- Одинцово.
Среда:
- Серпухов;
- Сергиев Посад;
- Люберцы;
- Одинцово;
- Наро-Фоминск;
- Раменское;
- Жуковский;
- Кашира;
- Реутов;
- Ступино;
- Дубна;
- Солнечногорск
- Королев.
Четверг:
- Ногинск;
- Электросталь;
- Власиха;
- Раменское;
- Домодедово;
- Люберцы.
Пятница:
- Подольск;
- Королев;
- Щелково;
- Молодежный;
- Одинцово;
- Раменское;
- Жуковский;
- Балашиха;
- Серебряные Пруды;
- Восход;
- Истра;
- Лобня.
Жители могут узнать контактные данные ответственных руководителей проектов на информационных стендах у себя дома или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».
Если в вашем доме проводится капитальный ремонт и вы хотите проверить его качество, нужно оставить свои контактные данные в комментариях под этим сообщением на сайте. Представители фонда свяжутся с вами для проверки состояния объекта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.