Стал известен список городов Подмосковья, где проверят ход капремонта

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта проведут серию выездных проверок в различных городах Московской области. Они проверят ход ремонтных работ, встретятся с жителями и местной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Расписание посещений:

Понедельник:

  • г. о. Подольск (мкр. Климовск);
  • Черноголовка;
  • Люберцы;
  • Щелково;
  • Раменское;
  • Дзержинский;
  • Краснознаменск;
  • Одинцово;
  • Балашиха;
  • Луховицы;
  • Зарайск;
  • Красногорск;

Вторник:

  • Чехов;
  • Электросталь;
  • Пушкино;
  • Руза;
  • Мытищи;
  • Можайск;
  • Дзержинский;
  • Котельники;
  • Ленинский;
  • Балашиха;
  • Красногорск;
  • Коломна;
  • Химки;
  • Одинцово.

Среда:

  • Серпухов;
  • Сергиев Посад;
  • Люберцы;
  • Одинцово;
  • Наро-Фоминск;
  • Раменское;
  • Жуковский;
  • Кашира;
  • Реутов;
  • Ступино;
  • Дубна;
  • Солнечногорск
  • Королев.

Четверг:

  • Ногинск;
  • Электросталь;
  • Власиха;
  • Раменское;
  • Домодедово;
  • Люберцы.

Пятница:

  • Подольск;
  • Королев;
  • Щелково;
  • Молодежный;
  • Одинцово;
  • Раменское;
  • Жуковский;
  • Балашиха;
  • Серебряные Пруды;
  • Восход;
  • Истра;
  • Лобня.

Жители могут узнать контактные данные ответственных руководителей проектов на информационных стендах у себя дома или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».

Если в вашем доме проводится капитальный ремонт и вы хотите проверить его качество, нужно оставить свои контактные данные в комментариях под этим сообщением на сайте. Представители фонда свяжутся с вами для проверки состояния объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.