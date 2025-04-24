Стал известен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники

В майские праздники региональные отделения «Мои Документы» будут работать по особому графику. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

1 и 9 мая — нерабочие дни. 2, 3, 5, 6, 7 мая все МФЦ работают в обычном режиме. 4 и 8 мая — рабочие дни только для МФЦ с 7-дневной рабочей неделей. С 10 мая все подмосковные отделения «Мои Документы» работают в соответствии с установленным графиком.

Предварительная запись в офисы «Мои Документы» не обязательна, но МФЦ Подмосковья рекомендует в предпраздничные дни планировать визиты заранее. Записаться можно любым удобным способом:

через портал госуслуг Московской области;

с помощью цифрового помощника в Телеграм

по номеру 122 (доб. 3);

через приложение Добродел

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.