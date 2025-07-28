Стал известен расчет платы по новым тарифам ЖКУ

В платежном документе МосОблЕИРЦ за июль отразятся суммы, рассчитанные по тарифам, вступившим в силу с 1 июля 2025 года, передает пресс-служба компании.

Тарифы утверждаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации, с учетом затрат на производство и транспортировку ресурса, инвестиций в оборудование и инфраструктуру.

Узнать тариф конкретной ресурсоснабжающей организации в сфере водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, региональных операторов по обращению с ТКО можно на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Тарифы на электроэнергию утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2024 № 270-Р с учётом внесённых изменений распоряжением от 28.02.2025 № 39-Р.

Тарифы регоператоров по обращению с ТКО утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2024 № 320-Р.

Размер платы за жилищные услуги устанавливается собственниками помещений на общем собрании. Если такое решение не принято, тариф устанавливают органы местного самоуправления.

Как формируются тарифы, от чего зависят и почему отличаются, мы рассказали на портале «Твой Домовой» в разделе «Платежный документ» — ТАРИФЫ.

Жители Подмосковья, чьи коммунальные расходы превышают 22% дохода, имеют право на субсидии. Для получения субсидии надо обратиться в МФЦ и собрать пакет подтверждающих документов.