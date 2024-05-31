Стал известен график встреч газовых участковых с жителями Подмосковья на июнь

В Подмосковье опубликован график встреч газовых участковых с жителями на июнь, в ходе которых специалисты расскажут о техническом обслуживании газового оборудования в многоквартирных домах и ответят на интересующие жителей вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Ознакомиться с графиком можно, перейдя по ссылке: https://mosoblgaz.ru/upload/июнь.pdf.

Газовые участковые — это мастера, которые организовывают проведение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных домах. Техобслуживание проводится один раз в год в соответствии с графиком, размещенном на сайте «Мособлгаза» по ссылке: https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/mkd/.

Появление в Подмосковье газовых участковых — это весомый шаг в обеспечении жителей региона необходимой информацией о газовой безопасности. Всего в области работает около 150 газовых участковых, у каждого в подчинении находятся 7 слесарей. Они контролируют исправность газового оборудования в жилых домах, выявляют и фиксируют факты нарушения его использования, при необходимости — исправляют неисправности. Очень важно не только газифицировать населенные пункты, но и сделать так, чтобы «голубое топливо» использовалось жителями Подмосковья безопасно.

Жители также могут оценить качество предоставляемой услуги по пятибалльной шкале, перейдя по ссылке: https://mosoblgaz.ru/tech-estimate/. После введения своего адреса оценить можно такие аспекты качества услуги, как: полнота объема выполненных работ / тщательность проверки, время оказания услуги, квалификация, вежливость, доброжелательность сотрудника.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.