Стал известен анонс мероприятий глав проектов ЦУП фонда капремонта Подмосковья

На текущей неделе руководители проектов ЦУП фонда капремонта Подмосковья посетят ряд горокругов региона для проведения проверок хода работ, общения с жителями и встреч с представителями администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Так, во вторник руководители проектов посетят:

Воскресенск;

Химки;

Сергиев Посад;

Балашиха;

Солнечногорск;

Клин;

Руза;

Дзержинский;

Котельники;

Раменское;

Кашира;

Ступино;

Подольск;

Краснознаменск;

Мытищи;

Ногинск.

В среду:

Ногинск;

Электросталь;

Егорьевск;

Люберцы;

Дубна;

Красногорск;

Щелково;

Реутов;

Ленинский;

Чехов;

Наро-Фоминск;

Одинцово;

Жуковский;

Руза;

Луховицы;

Зарайск;

Домодедово;

Долгопрудный.

В четверг:

Одинцово (Звенигород);

Руза;

Раменское;

Жуковский;

Люберцы;

Можайск.

В пятницу:

Павловский Посад;

Подольск;

Молодежный;

Королев;

Сергиев Посад;

Молодежный;

Одинцово;

Раменское;

Дзержинский;

Балашиха;

Руза;

Красногорск;

Кашира;

Ступино;

Лобня;

Котельники.

Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта Московской области. Телефоны ответственных руководителей проектов ЦУП фонда размещены на информационной табличке на доме или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».

Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.