Стал известен анонс мероприятий глав проектов ЦУП фонда капремонта Подмосковья

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

На текущей неделе руководители проектов ЦУП фонда капремонта Подмосковья посетят ряд горокругов региона для проведения проверок хода работ, общения с жителями и встреч с представителями администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Так, во вторник руководители проектов посетят:

  • Воскресенск;
  • Химки;
  • Сергиев Посад;
  • Балашиха;
  • Солнечногорск;
  • Клин;
  • Руза;
  • Дзержинский;
  • Котельники;
  • Раменское;
  • Кашира;
  • Ступино;
  • Подольск;
  • Краснознаменск;
  • Мытищи;
  • Ногинск.

В среду:

  • Ногинск;
  • Электросталь;
  • Егорьевск;
  • Люберцы;
  • Дубна;
  • Красногорск;
  • Щелково;
  • Реутов;
  • Ленинский;
  • Чехов;
  • Наро-Фоминск;
  • Одинцово;
  • Жуковский;
  • Руза;
  • Луховицы;
  • Зарайск;
  • Домодедово;
  • Долгопрудный.

В четверг:

  • Одинцово (Звенигород);
  • Руза;
  • Раменское;
  • Жуковский;
  • Люберцы;
  • Можайск.

В пятницу:

  • Павловский Посад;
  • Подольск;
  • Молодежный;
  • Королев;
  • Сергиев Посад;
  • Молодежный;
  • Одинцово;
  • Раменское;
  • Дзержинский;
  • Балашиха;
  • Руза;
  • Красногорск;
  • Кашира;
  • Ступино;
  • Лобня;
  • Котельники.

Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта Московской области. Телефоны ответственных руководителей проектов ЦУП фонда размещены на информационной табличке на доме или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».

Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.