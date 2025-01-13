Стал известен анонс мероприятий глав проектов ЦУП фонда капремонта Подмосковья
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
На текущей неделе руководители проектов ЦУП фонда капремонта Подмосковья посетят ряд горокругов региона для проведения проверок хода работ, общения с жителями и встреч с представителями администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Так, во вторник руководители проектов посетят:
- Воскресенск;
- Химки;
- Сергиев Посад;
- Балашиха;
- Солнечногорск;
- Клин;
- Руза;
- Дзержинский;
- Котельники;
- Раменское;
- Кашира;
- Ступино;
- Подольск;
- Краснознаменск;
- Мытищи;
- Ногинск.
В среду:
- Ногинск;
- Электросталь;
- Егорьевск;
- Люберцы;
- Дубна;
- Красногорск;
- Щелково;
- Реутов;
- Ленинский;
- Чехов;
- Наро-Фоминск;
- Одинцово;
- Жуковский;
- Руза;
- Луховицы;
- Зарайск;
- Домодедово;
- Долгопрудный.
В четверг:
- Одинцово (Звенигород);
- Руза;
- Раменское;
- Жуковский;
- Люберцы;
- Можайск.
В пятницу:
- Павловский Посад;
- Подольск;
- Молодежный;
- Королев;
- Сергиев Посад;
- Молодежный;
- Одинцово;
- Раменское;
- Дзержинский;
- Балашиха;
- Руза;
- Красногорск;
- Кашира;
- Ступино;
- Лобня;
- Котельники.
Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта Московской области. Телефоны ответственных руководителей проектов ЦУП фонда размещены на информационной табличке на доме или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».
Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.