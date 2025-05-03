США могут столкнуться с масштабным блэкаутом

В настоящее время в США есть огромные трудности в генерации электричества, а это может привести к тому, что Штаты столкнутся с масштабным блэкаутом. Такое заявление сделал американский министр внутренних дел Даг Бургум, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — пояснил Бургум.

Министр внутренних дел США говорил о масштабном отключении электричества в Испании и Португалии, которое произошло 28 апреля и нарушило работу в том числе международного аэропорта Барахас. В Испании из-за блэкаута объявили чрезвычайное положение.

По словам Бургума, США могут столкнуться с такой же проблемой. Причиной всему станут решения, которые принимал предыдущий американский президент Джо Байден.