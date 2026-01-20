сегодня в 13:45

Справки от МосОблЕИРЦ можно получить онлайн

Выписку из финансово-лицевого счета и справку об отсутствии задолженности клиенты МосОблЕИРЦ могут заказать и получить, не посещая офис, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Как заказать справку онлайн

• В личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» выберите «Отправить обращение» — «Расчеты и начисления» — «Выдача справок»

• Укажите тип справки и оправьте заявку

• При необходимости приложите фото документов.

В разделе «Консультация по выдаче справок» можно уточнить, какие документы понадобятся для получения справки по вашему адресу.

Ответ на обращение составляет 1 день. Выдача справок — 3 рабочих дня.

Справка об отсутствии задолженности предоставляется через 3-5 дней после полной оплаты ЖКУ.

Получать справки могут только собственники и зарегистрированные жильцы.

Документы, заверенные синей печатью, можно заказать онлайн и получить через три дня в офисе МосОблЕИРЦ. При необходимости получить справку в день обращения можно на платной основе.

