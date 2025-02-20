Спецуправление будет следить за возведением объектов теплоснабжения Подмосковья

Во время 105-го заседания Московской областной думы принят закон, согласно которому ГБУ «Управление технического надзора капитального ремонта» будет контролировать строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения и водоснабжения в регионе, передает корреспондент РИАМО.

Контроль за возведением вышеуказанных объектов в регионе будет проводиться для обеспечения безопасности населения, надежности таких сооружений и их соответствия проектам и строительным нормам.

Закон соответствует принятым изменениям Градостроительного кодекса России и вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в модернизацию систем теплоснабжения, сетей и котельных региона собираются вложить около 54 млрд рублей. Была принята крупная программа, которая касается всего, что связано с теплом. В рамках нее суммарно 130 млрд рублей инвестируют в течение 3 лет.

«Мы к этой работе готовы. Теплая зима позволяет уже реализовывать как региональную, так и концессионную программы», — заявил Воробьев.