Спецтехника регоператоров Подмосковья перешла на усиленный режим работа

Из-за обильных осадков длительность перевозки отходов мусоровывозящей техникой Московской области увеличена на 2-3 часа. Первые экипажи вышли на маршруты в 6 утра. На самые сложные точки отправили менее габаритные автомобили, которые продолжат работу до позднего вечера. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Водители мусоровозов борются со стихией, не позволяя им завязнуть в снегу.

«Для транспортировки отходов у регоператоров задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. Мы прикладываем все усилия для своевременной и слаженной работы. Значительные помехи для спецтранспорта создают неправильно припаркованные автомобили у контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. Сегодня продолжаем фиксировать десятки случаев, когда мусоровозы вынуждены несколько раз возвращаться к месту накопления отходов из-за перекрытого проезда. Это серьезно сбивает график и ведет к перенакоплению», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Перекрытие доступа спецтехники к контейнерным площадкам влечет наложение административного штрафа или эвакуацию транспортного средства.

Автовладельцев просят не парковаться вблизи контейнерных площадок и не перекрывать подъезд спецтехники, ведь от этого зависит чистота и своевременный вывоз ТКО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.