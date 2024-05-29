Специалисты завершили работы по модернизации контейнерных площадок в Можайске

В Можайске модернизировали семь контейнерных площадок. Все объекты оснастили камерами видеонаблюдения.

Обновленные объекты появились на улицах Российской, Коммунистической, Восточной, Красных Партизан, Московской, Северный луч, Воинов-интернационалистов.

Обновленные площадки теперь имеют бетонное основание, ограждение с трех сторон, навес над баками. Также установлены мусорные баки для смешанных отходов и сетка РСО для сухих отходов.

Ранее по просьбе жителей контейнерная площадка была модернизирована на улице Мира у дома № 6.

Все объекты оснащены камерами видеонаблюдения. ООО «Рузский региональный оператор» вывозит мусор согласно графику. За чистотой прилегающие территории следят сотрудники Единого дорожно-транспортного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.