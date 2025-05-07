Специалисты водоканалов Подмосковья участвуют в проверке пожарных гидрантов

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С середины апреля на территории Московской области специалисты ресурсоснабжающих предприятий оказывают содействие муниципалитетам и представителям пожарно-спасательных служб в проводении осмотров пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Цель — убедиться в исправности оборудования, обеспечивающего доступ к воде для нужд пожарной безопасности. Обследование производится два раза в год — весной и осенью.

Процедура включает в себя:

оценку исправности колонок и задвижек;

проведение испытаний на водоотдачу;

проверку герметичности стыков, а также осмотр колодцев на предмет наличия грунтовых вод.

Во время обследований возможны временные изменения качества воды, включая снижение давления. Данные эффекты носят краткосрочный характер и устраняются самостоятельно спустя несколько часов после завершения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.