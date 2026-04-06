Специалисты технадзора Подмосковья сдали кровь в Мариуполе

Сотрудники управления технического надзора капитального ремонта Московской области впервые организованно сдали кровь в Мариуполе для помощи раненым военнослужащим. Донорская акция прошла на городской станции переливания крови, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Коллектив управления технического надзора капитального ремонта расширил участие в благотворительных донорских акциях. Если ранее кровь сдавали только специалисты из Подмосковья, то теперь к инициативе присоединились сотрудники, работающие в Мариуполе.

Первый организованный выезд прошел на местной станции переливания крови. В акции приняли участие специалисты, которые контролируют восстановление ключевых инфраструктурных объектов города.

Собранная кровь пополнит городской банк и будет направлена на оказание медицинской помощи российским военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. В ведомстве подчеркнули, что это вклад в восстановление здоровья защитников страны и проявление гражданской ответственности сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.