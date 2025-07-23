Специалисты провели ремонт 45 пожарных сигнализаций в подмосковных МКД

За июнь под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по заявкам жителей ответственными службами выполнен ремонт 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения в МКД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выполненные ремонтные мероприятия были направлены на обеспечение безопасности жителей региона. Специалисты провели проверку всех систем и привели их в полное рабочее состояние. Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров.

За исправную работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает ГУ МЧС РФ по Московской области, а поскольку пожарная сигнализация является частью общего имущества в многоквартирных домах и входит в состав внутридомовой системы электроснабжения, ответственность за ее обслуживание возлагается на управляющие организации.

В случае обнаружения дефектов в работе системы сигнализации и пожаротушения в МКД жителям нужно обращаться в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.

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