Специалисты провели ремонт 1,4 тыс пожарных сигнализаций в подмосковных МКД

Под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по заявкам жителей региона выполнен ремонт более 1,4 тыс. систем пожарных сигнализаций и пожаротушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарная сигнализация важна для безопасности как самого здания, так и его жильцов. Регулярное обслуживание и ремонт системы обеспечивают ее надежную работу.

За исправную работоспособность системы пожаротушения и пожарных сигнализаций отвечает ГУ МЧС РФ по Московской области, а поскольку пожарная сигнализация является частью общего имущества в многоквартирных домах и входит в состав внутридомовой системы электроснабжения, ответственность за ее обслуживание возлагается на управляющие компании.

Наибольшее количество заявок поступило от жителей следующих городских округов:

Люберцы;

Красногорск;

Ленинский;

Балашиха.

В ведомстве отметили, что управляющие компании обязаны контролировать не только состояние датчиков, сигнализации, пожарных гидрантов, рукавов на каждом этаже и огнетушителей, но и обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. Они также отвечают за состояние лестниц, люков, систем аварийного освещения и средств пожаротушения.

В случае необходимости ремонта системы сигнализации и пожаротушения в МКД — подайте запрос в управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу Московской области через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.