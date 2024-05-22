Специалисты промыли теплообменник на котельной в поселке Октябрьский Люберец

Ресурсоснабжающие организации Люберец продолжают подготовку к новому отопительному сезону. Так, на котельной в поселке Октябрьский по ул. 60 лет Победы специалисты «Люберецкой теплосети» выполнили промывку теплообменника на ЦТП. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Также совместно с представителями управляющей компании ТСЖ «Солнечная поляна» сотрудники «Люберецкой теплосети» провели мероприятия по промывке трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

В рамках реализации госпрограммы по модернизации в текущем году в Люберцах капитально отремонтируют более 5 км сетей, а в период 2024–2025 гг. запланировано строительство блочно-модульной котельной на 7,5 МВт в Марусино, а также реконструкция с увеличением мощности котельных в Октябрьском и котельной по ул. Воинов-Интернационалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.