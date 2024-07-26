Специалисты продолжают газификацию населенных пунктов Коломны

15 семей в селе Городец округа Коломна уже стали обладателями голубого топлива: в населенном пункте продолжается реализация программы социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме по улице Центральной на радость хозяевам специалисты «Мособлгаза» подключили новенькую газовую плиту и котел. Теперь у семьи есть бесперебойное отопление, горячая вода и возможность готовить еду быстро и просто. Однако бытовые удобства — далеко не все преимущества газифицированного частного дома.

«Газ в доме — это значительная экономия на отоплении и электричестве, а также экологичность голубого топлива. Нашим абонентам остается только следить за соблюдением правил газовой безопасности и регулярно проводить техобслуживание внутридомового газового оборудования», — отметили в пресс-службе АО «Мособлгаз».

Неделей раньше в деревне Смедово под Озерами специалисты «Мособлгаза» произвели замену устаревшего газорегулирующего оборудования, которое понижает и стабилизирует давление газа для подачи его потребителям. Это обновление обеспечит непрерывное и безопасное газоснабжение для жителей населенного пункта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.