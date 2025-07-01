Специалисты подмосковного технадзора получили дополнительное образование в МГИМО

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На базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО получили диплом магистра три сотрудника управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Семенова Миляуша — начальник планово-технического отдела управления по спецпроектам;

Красавина Любовь — руководитель проекта отдела по работе с юрлицами;

Кистина Юлия — главный специалист отдела мониторинга.

Обучение длилось два года. В ходе него студенты получили навыки:

регионального управления и территориального планирования;

управления региональным и городским хозяйством;

управления государственным и муниципальным жилищным фондом.

Это второе высшее образование сотрудников учреждения, и все квалификационные работы были посвящены качеству капитального ремонта и развитию инфраструктуры Подмосковья и новых территорий. Они анализировали текущие процессы, искали точки роста и предлагали управленческие решения, которые помогут сделать жизнь жителей комфортнее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.