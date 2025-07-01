Специалисты подмосковного технадзора получили дополнительное образование в МГИМО
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
На базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО получили диплом магистра три сотрудника управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Семенова Миляуша — начальник планово-технического отдела управления по спецпроектам;
- Красавина Любовь — руководитель проекта отдела по работе с юрлицами;
- Кистина Юлия — главный специалист отдела мониторинга.
Обучение длилось два года. В ходе него студенты получили навыки:
- регионального управления и территориального планирования;
- управления региональным и городским хозяйством;
- управления государственным и муниципальным жилищным фондом.
Это второе высшее образование сотрудников учреждения, и все квалификационные работы были посвящены качеству капитального ремонта и развитию инфраструктуры Подмосковья и новых территорий. Они анализировали текущие процессы, искали точки роста и предлагали управленческие решения, которые помогут сделать жизнь жителей комфортнее.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.