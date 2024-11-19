Специалисты Подмосковья завершают восстановление детсада № 118 в Мариуполе

Восстановление одного из социально значимых объектов Мариуполя, яслей-сада № 118, близятся к завершению. Здание, серьезно пострадавшее в ходе артиллерийских обстрелов, претерпело комплекс работ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Были проведены следующие работы:

ремонт кровли и фасада;

полная замена инженерных систем: горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения;

установка новых пластиковых окон;

внутренняя отделка мест общего пользования.

Основные работы по восстановлению сада завершены, идет приемка работ. Строители заканчивают мероприятия по благоустройству территории, прилегающей к детскому саду. Для детей обустроены современные игровые зоны с качелями, горками и элементами безопасности, обеспечивающими комфорт и защиту во время игр. Спортивная площадка, пешеходные дорожки, зеленые зоны и ограждения полностью готовы к приему маленьких воспитанников.

«Восстановление социальных объектов на новых территориях — наша ключевая задача. Ясли-сад № 118 станет важным местом, где маленькие жители Мариуполя смогут расти и развиваться в комфортных и безопасных условиях. Мы продолжаем контролировать каждый этап работ, чтобы обеспечить высокое качество и надежность восстановленных объектов», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Работы ведутся силами фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Ежедневный строительный контроль выполняется специалистами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» совместно с ФАУ «РосКапСтрой».

ГБУ МО «УТНКР» с начала работ активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Эксперты сопровождают каждый этап работ, начиная с обследования пострадавших объектов до ввода в эксплуатацию. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.