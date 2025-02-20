Специалисты Подмосковья завершают восстановление детсада № 102 в Мариуполе

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В Ильичевском районе Мариуполя близится к завершению восстановление ясли-сада № 102. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате боевых действий здание получило значительные повреждения от артиллерийских обстрелов.

На данном этапе строителями выполнены следующие работы:

отремонтированы кровля и фасад;

установлены новые оконные блоки;

заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;

проведена внутренняя отделка помещений;

На завершающем этапе находятся работы по благоустройству прилегающей территории и оборудованию площадок для занятий спортом.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте организации. Все о фонде капитального ремонта Московской области можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.