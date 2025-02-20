Специалисты Подмосковья завершают восстановление детсада № 102 в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Ильичевском районе Мариуполя близится к завершению восстановление ясли-сада № 102. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР». Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В результате боевых действий здание получило значительные повреждения от артиллерийских обстрелов.
На данном этапе строителями выполнены следующие работы:
- отремонтированы кровля и фасад;
- установлены новые оконные блоки;
- заменены системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления и канализации;
- проведена внутренняя отделка помещений;
На завершающем этапе находятся работы по благоустройству прилегающей территории и оборудованию площадок для занятий спортом.
Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте организации. Все о фонде капитального ремонта Московской области можно узнать здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.