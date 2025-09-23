Специалисты Подмосковья завершают благоустройство территории в Мариуполе

сегодня в 18:43

На левом берегу Мариуполя завершаются работы по благоустройству дворовой территории. Они организованы фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным министерству ЖКХ Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты из Подмосковья обновили дорожное покрытие на проездах, парковках и тротуарах, заменив старый асфальт новым асфальтобетонным покрытием. Дополнительно были обустроены специальные занижения бордюров, обеспечивающие комфортное перемещение маломобильных групп населения.

В рамках благоустройства была предусмотрена:

установка новых малых архитектурных форм — скамеек и урн по всем входным группам;

установка теннисных столов и новых опор освещения.

Модернизация детской игровой площадки:

укладка травмобезопасного резинового покрытия, установка игровых элементов и малых архитектурных форм;

модернизация спортивной площадки.

На текущий момент работы выполнены на 98%. Общий объем работ составляет более 10 000 кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.