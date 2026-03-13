Специалисты Подмосковья завершают благоустройство двора в Мариуполе

Специалисты Московской области завершают комплексное обновление дворовой территории в Черноморском переулке Мариуполя в рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026». На объекте уже выполнены основные работы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во дворе заменили дорожное и тротуарное покрытия, смонтировали новые бордюры, обустроили пешеходные дорожки и зеленые зоны. Также установлены скамейки и урны.

Особое внимание уделили детской площадке. Команда фонда капитального ремонта Московской области уложила безопасное покрытие и установила современный игровой комплекс. В ближайшее время площадка будет полностью готова к эксплуатации.

Работы ведутся в рамках программы «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026». В нее включено более 560 объектов общей площадью около 300 гектаров. Контроль на всех этапах осуществляли эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.