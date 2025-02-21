Специалисты Подмосковья восстановили жилое здание в Мариуполе
Специалисты из Московской области восстановили жилое здание на проспекте Маршала Жукова в Орджоникидзевском районе города Мариуполь. Строительный контроль на объекте осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Здание серьезно пострадало во время боевых действий и после технического обследования было принято решение о проведении комплексного капитального ремонта.
В процессе восстановления строителями были выполнены следующие работы:
- мероприятия по демонтажу и последующему;
- восстановлению аварийных конструкций по утвержденному проекту;
- заменена систем электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления;
- обновление кровли, оконных и дверных блоков;
- ремонт фасада здания и мест общего пользования.
Фонд капитального ремонта МО, является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.