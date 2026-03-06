Специалисты Подмосковья восстановили дом в Мариуполе

сегодня в 15:26

Капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома завершен в Орджоникидзевском районе Мариуполя под контролем специалистов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Здание серьезно пострадало в результате боевых действий, в том числе были повреждены фасад и конструктивные элементы. В ходе работ строители восстановили несущие конструкции, отремонтировали кровлю и фасад, установили новые пластиковые окна.

Кроме того, специалисты обновили системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения. В подъездах выполнены внутренние отделочные работы, также благоустроена дворовая территория.

Эксперты стройконтроля регулярно выезжали на объект, чтобы оценить ход работ, качество материалов и соблюдение сроков.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Работы выполнила подрядная организация под руководством фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.