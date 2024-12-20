Специалисты Подмосковья восстановили более 440 объектов в новых регионах РФ за год

Подмосковье активно участвует в восстановлении новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В 2024 году специалисты из Московской области восстановили более 440 и проконтролировали ремонт свыше 2 400 объектов, а также устранили 673 технологических инцидента на коммунальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Работы на новых территориях выполняются специалистами трех наших подведомственных учреждений. Фонд капитального ремонта восстанавливает многоквартирные дома и социально-культурные объекты. Эксперты УНТКР контролируют качество работ и применяют современные технологии для обследования поврежденных зданий. Сотрудники «Коммунальных систем Московской области» активно устраняют технологические инциденты и модернизирует инженерную коммунальную инфраструктуру. Мы объединяем усилия, чтобы вернуть людям комфортные условия жизни», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Фондом капитального ремонта Московской области в ДНР, ЛНР и Запорожской области восстановлено более 440 объектов, включая 362 многоквартирных дома и 80 социально-культурных объектов. Среди них — многоквартирные дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры, некоторые из которых имеют историческую, архитектурную и социальную ценность. Такие как многоквартирный жилой дом с уникальной архитектурой на проспекте Ленина в Мариуполе, центр профессионально-технического образования, основанный в 1901 году, Донецкий Ботанический сад, где собрано более 7 тысяч видов редких растений, легендарный архитектурный памятник — дом Сергея Гампера, знаменитого российского врача, и другие.

Под контролем ГБУ МО «УТНКР» в Запорожской, Херсонской областях и в Луганской, Донецкой народных республиках был проведен и продолжается строительный контроль свыше 2 400 объектов, из которых более 1 700 расположены в Мариуполе.

Силами специалистов ГУП МО «КС МО» за 2024 год в ходе текущей эксплуатации коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа ДНР было устранено 673 технологических инцидента. В рамках плановых мероприятий проведен капитальный ремонт водопроводной насосной станции, 6 КНС, в том числе с заменой 3 из них на блочно-модульные. Выполнен монтаж трансформаторных подстанций, а также восстановление 2 водозаборных узлов, сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

В 2025 году в планах организаций, подведомственных министерству ЖКХ Подмосковья, восстановление более 1 000 объектов подшефного региона, в том числе 900 многоквартирных домов и 150 социально-культурных объектов, ремонт свыше 3 000 квартир в Мариуполе, благоустройство 300 внутридомовых территорий общей площадью свыше 100 га. Также продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры, включая сети водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

«Для нас важно не только восстановить разрушенное, но и создать инфраструктуру, которая обеспечит людям комфорт и безопасность на долгие годы. Мы продолжим масштабные работы в следующем году, чтобы сделать новые территории современными и удобными для жизни», — подчеркнул Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.