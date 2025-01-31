Специалисты Подмосковья восстанавливают водопроводные и канализационные сети в ДНР

В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики продолжаются работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей силами подмосковного предприятия «Коммунальные системы Московской области», подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в рамках текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения за прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» устранили более 16 технологических инцидентов.

В числе выполненных работ:

устранение 7 утечек на сетях водоснабжения;

восстановление проходимости 8 участков канализационной системы;

замена глубинного насоса на водозаборной скважине.

Ранее пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья сообщала, что за 2024 год специалисты ГУП МО «КС МО» устранили 673 технологических инцидента на коммунальных сетях новых территорий. В этом году организация также продолжает активно поддерживать коммунальную инфраструктуру подшефного региона как в рамках текущих мероприятий, так и в масштабах капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.