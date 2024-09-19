Специалисты Подмосковья восстанавливают многоквартирный дом в Макеевке

Работы по восстановлению пострадавшего в результате военных действий многоквартирного дома в поселке Ханженково-Северном района Макеевки продолжаются. Двухэтажное кирпичное здание подверглось разрушению от осколков артиллерийских снарядов и ударных волн, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет более 60%. Ведется ремонт кровли, производится установка новых пластиковых окон и дверных блоков.

Работы выполняются фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Строительный контроль осуществляют специалисты ГБУ МО «УТНКР», которые ежедневно выезжают на объект для проверки соблюдения технологических процессов, объемов работ и качества используемых материалов.

«Восстановление поврежденных домов — это не только забота о сохранении жилищного фонда, но и поддержка людей, которые пострадали в результате военных действий. Мы нацелены на то, чтобы вернуть жителям комфортные условия проживания, и уделяем внимание каждому этапу процесса», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала реализации программы.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на сайте utnkr.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.