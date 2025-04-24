Специалисты Подмосковья восстанавливают еще один МКД в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя активно ведутся работы по восстановлению жилых домов, пострадавших в ходе боевых действий. Каждый этап ремонта — от усиления несущих конструкций до финишной отделки — осуществляется под строгим контролем экспертов управления технического надзора капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители фонда капитального ремонта Московской области выполняют работы в соответствии с утвержденными стандартами: восстановлены несущие конструкции здания, отремонтированы кровля и фасад, завершается монтаж инженерных коммуникаций, установлены новые окна. Продолжаются внутренние отделочные работы.

Текущая строительная готовность объекта составляет 90%.

Для обеспечения высокого качества и соблюдения сроков специалисты строительного контроля управления технического надзора капитального ремонта регулярно проводят проверки на объекте.

Весь процесс контролируют специалисты организация, подведомственная министерству ЖКХ Московской области. Они ежедневно выезжают на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ.

Управление технического надзора капитального ремонта участвует также в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.