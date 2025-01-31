Специалисты Подмосковья продолжают восстановление девятиэтажного дома в Мариуполе

Московская область активно участвует в восстановлении жилой инфраструктуры в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Работы проводятся под координацией Минстроя России и правительства Московской области. Проект курируется ППК «Единый заказчик», а строительный контроль осуществляют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области уже выполнили ряд ключевых работ:

армирование несущих конструкций стен и плит перекрытий;

ремонт кровли;

замену систем центрального отопления и электроснабжения;

установку новых окон и дверей;

внутреннюю отделку мест общего пользования.

До завершения восстановительных работ строители планируют полностью обновить инженерные коммуникации и благоустроить прилегающую территорию. В работах задействована специализированная техника и более 20 специалистов. Окончание ремонта запланировано на текущий год.

«Восстановление жилого фонда на новых территориях России — один из ключевых приоритетов. В 2025 году в подшефных регионах планируется привести в порядок 900 многоквартирных домов. Стоит отметить, что за прошлый год в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области было восстановлено 362 многоквартирных дома. Эти показатели подтверждают значительный прогресс в обеспечении жителей комфортными и безопасными условиями проживания», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.