Специалисты Подмосковья продолжают восстанавливать пострадавший дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя ведутся работы по восстановлению пятиэтажного жилого дома, получившего серьезные повреждения в результате попадания снарядов и ударных волн. Восстановление осуществляется под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а ход ремонтных мероприятий ежедневно контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Поврежденные стены и частичное обрушение конструктивных элементов требуют особого внимания. В рамках восстановительных работ проводится огрунтовка и утепление фасада, покраска, нанесение декоративной минеральной штукатурки на откосы окон и дверей. Также выполняется восстановление кровли, укрепление несущих конструкций, замена инженерных систем и установка новых пластиковых окон.

«За 2024 год при участии специалистов Московской области восстановлено 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В этом году планируется вернуть к жизни еще 900 многоквартирных домов в подшефных регионах. Восстановление жилья — это не просто строительство, это возвращение людям комфортных условий для жизни», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» с начала восстановительных работ активно участвует в реконструкции инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Эксперты учреждения проводят обследование разрушенных объектов и сопровождают все этапы восстановления на ключевых строительных площадках региона. Подробнее о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на сайте: https://utnkr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.