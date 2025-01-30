Специалисты Подмосковья продолжают комплексное восстановление дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются масштабные работы по восстановлению пятиэтажного жилого дома, серьезно пострадавшего от боевых действий. Работы ведутся под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а строительный контроль за их качеством осуществляют эксперты ГБУ МО «УТНКР», которые ежедневно выезжают на объекты, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Поврежденные стены, частично обрушенные конструкции и нарушенные инженерные системы требуют особого подхода и технологичных решений. На сегодняшний день строители проводят комплексную работу по укреплению несущих конструкций, восстановлению кровли, фасадных элементов и инженерных сетей. Фасад проходит полный цикл обновления, включая огрунтовку, утепление, покраску, а также нанесение декоративной минеральной штукатурки на откосы окон и дверей. В здания устанавливаются новые пластиковые окна, а системы жизнеобеспечения приводятся в соответствие с современными стандартами безопасности.

«За 2024 год Фондом капитального ремонта Московской области было восстановлено 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В текущем году планируется восстановление 900 многоквартирных домов в подшефных регионах. Восстановление жилого фонда — это не просто капитальный ремонт, это возвращение комфорта и безопасности для тысяч семей», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» принимает активное участие в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Эксперты учреждения проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных мероприятий на значимых объектах региона. Более подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.