Специалисты Подмосковья поддерживают коммунальные сети Новоазовского округа ДНР

В Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики продолжаются работы по восстановлению водопроводных и канализационных сетей силами подмосковного предприятия «Коммунальные системы Московской области», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Кроме того, в рамках текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения за прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады ГУП МО «КС МО» устранили 14 технологических инцидентов.

В числе выполненных работ:

устранение 6 технологических нарушений на водопроводных сетях;

восстановление проходимости 8 участков канализационной системы.

Также сотрудники «Коммунальных систем Московской области» заменили аварийный участок водовода протяженностью 80 м с подключением более 50 абонентов.

«За 2024 год специалисты ГУП МО «КС МО» устранили 673 технологических инцидента на коммунальных сетях новых территорий. В этом году мы также продолжаем активно поддерживать коммунальную инфраструктуру подшефного региона как в рамках текущих мероприятий, так и в масштабах капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения», — подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.