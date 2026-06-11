Специалисты Подмосковья обновили насос на ВЗУ в Митьково-Качкарах

Специалисты Мособлводоканала заменили насосное оборудование на скважине водозаборного узла в селе Митьково-Качкары Новоазовского округа Донбасса. Работы провели в рамках программы поддержки новых регионов России для стабилизации водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Старое насосное оборудование не справлялось с нагрузками, что приводило к перебоям в подаче воды и ухудшению ее качества. Установка нового насоса позволила повысить надежность работы водозаборного узла и обеспечить жителей стабильным ресурсом.

Всего за прошедшую неделю бригады Мособлводоканала выполнили 17 мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры. Специалисты отремонтировали аварийные участки трубопроводов с применением четырех муфт, а также заменили 15 метров водовода на улице Близнюкова в Новоазовске, использовав трубы диаметром 63 мм.

Кроме того, проведена ревизия вентиляционного оборудования на канализационной насосной станции № 2 в поселке Седово. Восстановление инфраструктуры новых регионов ведется системно и направлено на улучшение жилищно-коммунальных условий для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.