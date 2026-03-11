Специалисты Подмосковья благоустроили двор в Мариуполе

Специалисты фонда капремонта Московской области завершили благоустройство двора на проспекте Нахимова в Мариуполе по программе «Благоустройство придомовых территорий 2024–2026». Работы прошли при координации Минстроя России, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во дворе полностью обновили дорожное и тротуарное покрытие, установили новые бордюры. Специалисты обустроили газоны и пешеходные дорожки, смонтировали скамейки и урны для отдыха жителей.

Особое внимание уделили детской площадке. Здесь уложили современное безопасное резиновое покрытие и установили новые игровые комплексы, соответствующие действующим нормам безопасности.

Работы провели под контролем управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях специалисты проявили качества, которые вызывают искреннее восхищение», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

В программу на 2024–2026 годы включено более 560 объектов общей площадью около 300 гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.