Специалисты планируют реконструировать ВЗУ в Одинцовском округе

В Одинцовском округе специалисты планируют реконструировать ВЗУ в поселке ПМС-4. Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Одинцовского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ в Одинцовском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции водоводов и водоводных конструкций и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция ВЗУ мощностью 600 м3/сут по адресу: Московская область, Одинцовский г. о., п. ПМС-4, в том числе ПИР».

Предстоит выполнение обследования, инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение работ по реконструкции.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.