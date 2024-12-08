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Специалисты отработали устранение аварий на котельных при учениях в Подмосковье

Командно-штабные противоаварийные учения провели в Солнечногорске. На них отработали оперативные действия при ликвидации возможных аварийных ситуаций на котельных в отопительный период. Комплексная тренировка состоялась по инициативе министерства энергетики Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ней участвовали профильные министерства региона, экстренные оперативные службы, управляющие и ресурсоснабжающие организации — «Мособлэнерго», «Россети Московский регион», «Оборонэнерго» и «Газпром теплоэнерго МО».

Службам необходимо знать наизусть порядок и методы реагирования при устранении чрезвычайных ситуаций, особенно в периоды низких температур. По сценарию при температуре минус 25 градусов произошло условное технологическое нарушение: из-за аварии на электрических сетях остановилась котельная. Без отопления остался весь жилой фонд микрорайона и 5 социальных учреждений.

Специалисты провели комплекс необходимых мероприятий по устранению аварии и возвращению теплоснабжения. После этого подробно разобрали принятые на всех этапах меры реагирования.

Если произойдет чрезвычайная ситуация, порядок действий будет следующий. Нужно обеспечить автономными источниками электрической энергии социально значимые объекты — котельные, больницы, дома. Одновременно с этим принимаются меры по ремонтно-восстановительным работам кабельных линий, подстанции и так далее в максимально короткие сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.