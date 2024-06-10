Специалисты начали 2 этап улучшения энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова

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В Москве начался второй этап работ по повышению надежности энергоснабжения МГУ имени М.В. Ломоносова. Предстоит смонтировать восемь трансформаторных подстанций, провести прокладку дополнительных питающих кабельных линий, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, обеспечению ключевых образовательных учреждений, которые находятся в городе, надежным энергоснабжением уделяют особое внимание.

«В прошлом году начали реализацию масштабного проекта по повышению надежности энергоснабжения главного вуза страны — МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятия проводятся в два этапа, первый уже завершен и теперь стартовал второй», — сообщил он.

Заммэра добавил, что в ходе первого этапа специалисты установили две распределительные подстанции во дворе главного корпуса МГУ на Воробьевых горах. Помимо этого, они проложили четыре питающие кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 2 км.

Бирюков рассказал, что в ходе второго этапа предстоит смонтировать восемь трансформаторных подстанций, две из которых уже установлены, провести прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей.

Специалисты осуществляют работы аккуратно. Они используют с современную спецтехнику.

Проект планируется закончить уже в нынешнем году.