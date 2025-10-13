Специалисты «Мособлводоканала» за неделю устранили 67 неисправностей на сетях
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Мероприятия включают выявление мест повреждений, ремонт и, как результат, восстановление нормального функционирования системы подачи воды потребителям. За неделю на водопроводных сетях было устранено 67 неисправностей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Так, проведены ремонтные работы на водопроводе ХВС в п. Авсюнино на ул. Школьная; в п. Ильинский погост на ул. Молодежная, в Электростали на ул. Пушкина и пр. Ленина, а также в п. Обухово на ул. Рабочая. Сотрудники «Мособлводоканала» приложили все усилия, чтобы решить проблему в кратчайшие сроки.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Для жителей такие работы имеют важное значение, поскольку они обеспечивает:
- надежное и стабильное водоснабжение
- предотвращение перебоев в подаче воды
- повышение качества предоставляемых услуг.
Всего за неделю Мособлводоканалом выполнено 810 различных мероприятий, среди них:
- 287 работ по устранению засоров
- 223 плановых работ на сетях водоснабжения
- 86 ремонтных работ на ВЗУ, КНС и очистных сооружениях.
Наибольшее количество работ выполнили:
- Шатурский водоканал — 161
- Куровские очистные сооружения — 160
- Лосино-Петровский водоканал — 118
- Павлово-Посадский водоканал — 75
- Электрогорские коммунальные системы — 65.
При возникновении вопросов по водоснабжению или водоотведению жители могут обратиться в «Мособлводоканал» по номеру: 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.
«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.