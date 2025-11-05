Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 790 мероприятий на объектах ЖКХ

За последнюю неделю, включая праздничные выходные, специалисты Мособлводоканала выполнили 791 мероприятие, направленное на поддержание работоспособности водопроводных сетей и сооружений водоотведения, среди них:

302 засора устранено в канализационных сетях;

258 плановых работ;

47 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;

25 ремонтных работ на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду все 56 городских округов Подмосковья выполнили комплекс работ на объектах водоснабжения и водоотведения. Было промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и 300 частотных преобразователей.

Так, в ходе работ по техобслуживанию водозаборного узла № 16 в городе Рошали специалисты заменили изношенное оборудование (муфты ПФРК, шаровые краны), а также выполнили сварочные работы.

Наибольшее количество работ за прошедшую неделю выполнили:

Шатурский водоканал — 212;

Куровские очистные сооружения — 196;

Орехово-Зуевский водоканал — 112;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 95.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.