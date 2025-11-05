Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 790 мероприятий на объектах ЖКХ
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Ежедневно коммунальные службы Подмосковья проводят техническое обслуживание коммунального оборудования, ремонт и обновление износившихся его частей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
За последнюю неделю, включая праздничные выходные, специалисты Мособлводоканала выполнили 791 мероприятие, направленное на поддержание работоспособности водопроводных сетей и сооружений водоотведения, среди них:
- 302 засора устранено в канализационных сетях;
- 258 плановых работ;
- 47 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;
- 25 ремонтных работ на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в рамках подготовки к зимнему периоду все 56 городских округов Подмосковья выполнили комплекс работ на объектах водоснабжения и водоотведения. Было промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тысячи единиц запорной арматуры и 300 частотных преобразователей.
Так, в ходе работ по техобслуживанию водозаборного узла № 16 в городе Рошали специалисты заменили изношенное оборудование (муфты ПФРК, шаровые краны), а также выполнили сварочные работы.
Наибольшее количество работ за прошедшую неделю выполнили:
- Шатурский водоканал — 212;
- Куровские очистные сооружения — 196;
- Орехово-Зуевский водоканал — 112;
- Павлово-Посадские коммунальные системы — 95.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.
«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.