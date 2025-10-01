Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 780 мероприятий на объектах ЖКХ

Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это залог комфортного проживания и нормальной жизнедеятельности всех жителей Подмосковья. А стабильность обеспечивается техническим обслуживанием, своевременным ремонтом изношенных участков, модернизацией устаревших элементов и грамотным управлением ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Только за прошедшую неделю команда специалистов Мособлводоканала провела мероприятий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального

хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Ключевые результаты недели:

устранено 281 засор в канализационных сетях,

выполнено 159 плановых работ на сетях водоснабжения,

проведено 70 работ по устранению течи ХВС, в том числе из колодца,

проведено 37 ремонтных работ на КНС.

Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.

Наибольшее количество работ выполнили:

Шатурский водоканал — 142;

Павлово-Посадский водоканал — 111;

Лосино-Петровский водоканал — 105;

Электрогорские коммунальные системы — 93;

Куровские очистные сооружения — 90.

Есть вопросы по водоснабжению или водоотведению — обращайтесь в Мособлводоканал по номеру 8 (800) 222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.