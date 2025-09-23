Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 619 мероприятий на объектах ЖКХ

Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это залог комфортного проживания и нормальной жизнедеятельности всех жителей Подмосковья. А стабильность обеспечивается техническим обслуживанием, своевременным ремонтом изношенных участков, модернизацией устаревших элементов и грамотным управлением ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Только за прошедшую неделю команда специалистов «Мособлводоканала» провела 619 мероприятий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения.

Ключевые результаты недели:

устранено 252 засора в канализационных сетях,

выполнено 130 плановых работ на сетях водоснабжения,

проведено 45 работ по устранению течи колодца,

проведено 39 мероприятий по улучшению качества воды.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.

Наибольшее количество работ выполнили:

Шатурский водоканал — 155;

Куровские очистные сооружения — 130;

Электрогорские коммунальные системы — 79;

Павлово-Посадский водоканал — 75;

Орехово-Зуевский водоканал — 74.

Есть вопросы по водоснабжению или водоотведению — обращайтесь в «Мособлводоканал» по номеру: 8 (800) 222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.