Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 619 мероприятий на объектах ЖКХ
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Стабильная работа коммунальной инфраструктуры — это залог комфортного проживания и нормальной жизнедеятельности всех жителей Подмосковья. А стабильность обеспечивается техническим обслуживанием, своевременным ремонтом изношенных участков, модернизацией устаревших элементов и грамотным управлением ресурсами. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Только за прошедшую неделю команда специалистов «Мособлводоканала» провела 619 мероприятий на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения.
Ключевые результаты недели:
- устранено 252 засора в канализационных сетях,
- выполнено 130 плановых работ на сетях водоснабжения,
- проведено 45 работ по устранению течи колодца,
- проведено 39 мероприятий по улучшению качества воды.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Эти меры напрямую направлены на предотвращение внештатных ситуаций и обеспечение бесперебойной подачи и отведения водного ресурса для жителей региона.
Наибольшее количество работ выполнили:
- Шатурский водоканал — 155;
- Куровские очистные сооружения — 130;
- Электрогорские коммунальные системы — 79;
- Павлово-Посадский водоканал — 75;
- Орехово-Зуевский водоканал — 74.
Есть вопросы по водоснабжению или водоотведению — обращайтесь в «Мособлводоканал» по номеру: 8 (800) 222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.
«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.