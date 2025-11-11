Специалисты «Мособлводоканала» за неделю провели 600 мероприятий на объектах ЖКХ

За прошедшую неделю специалисты «Мособлводоканала» выполнили 613 мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из них:

246 засоров устранено в канализационных сетях;

176 плановых работ;

35 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;

40 ремонтных работ на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Наибольшее количество работ выполнили:

Куровские очистные сооружения — 179;

Шатурский водоканал — 131;

Орехово-Зуевский водоканал — 73;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 71.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кроме того, специалисты Мособлводоканала на ВЗУ № 1, расположенном на ул. Горького в г. Электрогорск, в ходе технического обслуживания водоочистительного сооружения провели очистку фильтра, в результате чего было утилизировано 29 тонн отработанного кварца.

Кварцевый песок служит основным фильтрующим материалом, задерживая механические примеси, бактерии и микроорганизмы перед подачей воды потребителям. Регулярная замена песка помогает поддерживать качество питьевой воды, а также избежать износа фильтровальных установок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.